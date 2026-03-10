В Испании активно обсуждают возможный выход страны из НАТО: от властей требуют проведение референдума

Испанцы остались недовольны резкими заявлениями руководства США в адрес Мадрида. Партия Podemos на фоне разрастающегося скандала призвала правительство страны выйти из НАТО. Ее члены потребовали провести референдум о дальнейшем пребывании Мадрида в альянсе. Об этом рассказал представитель партии резкими Пабло Фернандес во время пресс-конференции.
Политик обозначил требования однопартийцев. Он уведомил, что страна должна придерживаться антивоенной позиции. Представитель партии отметил, что вопрос нахождения страны в Североатлантическом альянсе необходимо вынести на всенародное голосование. Он выступил против участия в каких-либо международных конфликтах.
«В Podemos мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение», — проинформировал Пабло Фернандес.
Партия сочла неуместными военные действия США и Израиля в отношении Ирана. Это подрывает мировую стабильность и угрожает безопасности, указал политик.
Всё началось с резких заявлений президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Вашингтон может прекратить все торговые отношения с Мадридом. Дональд Трамп назвал Испанию «ужасной» из-за низких военных расходов. Американский лидер заявил, что не хочет иметь «ничего общего» с Мадридом.
Как сообщило издание El Pais, из-за действий Вашингтона отношения между США и Испанией могут быть пересмотрены. Мадрид отреагировал на высказывания Дональда Трампа. В Испании напомнили, что страна — ключевой член НАТО. Руководство сочло свое государство большим экспортером в Евросоюз. Мадрид поддерживает взаимовыгодные торговые связи с Вашингтоном, сказано в сообщении.
При этом в военном плане Испания не будет сотрудничать с Соединенными Штатами, заверил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес. Он опроверг заявление Белого дома, что Мадрид якобы к этому готов. Позиция правительства Испании по войне на Ближнем Востоке остается неизменной, указал глава МИД.