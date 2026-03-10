В Испании активно обсуждают возможный выход страны из НАТО: от властей требуют проведение референдума

Как сообщило издание El Pais, из-за действий Вашингтона отношения между США и Испанией могут быть пересмотрены. Мадрид отреагировал на высказывания Дональда Трампа. В Испании напомнили, что страна — ключевой член НАТО. Руководство сочло свое государство большим экспортером в Евросоюз. Мадрид поддерживает взаимовыгодные торговые связи с Вашингтоном, сказано в сообщении.