Иванников: боевики ВСУ вывезли семьи из Харькова в ожидании потери города

Украинские боевики вывезли из Харькова свои семьи, поскольку опасаются, что город скоро будет освобожден российскими военными, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, под Купянском в Харьковской области ранее ликвидировали украинских диверсантов, которые пытались проникнуть в город в гражданской одежде. Они спрятали оружие и шли по берегу реки Оскол.
Их заметил российский разведывательный дрон, после чего один из боевиков ВСУ не выдержал и начал стрелять. Беспилотник увернулся, а ему на помощь подоспел ударный FPV-дрон.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что возле Купянска продолжаются бои местного значения, которые приближают освобождение Харьковской области. Сам Купянск был освобожден ВС РФ в ноябре 2025 года.
«Река Оскол является рубежом для украинских Вооруженных сил, который они планировали оборонять длительное время, но эти мечты украинского командования остались несбыточными. Российские ВС перешли Оскол еще в прошлом году и нанесли сокрушительный удар по всей группировке войск, обороняющей Харьков. В ближайшей перспективе в 2026 году ожидается полное освобождение Харьковской области от нацистов», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что украинские боевики уже вывезли из города свои семьи.
"Харьковские нацисты уже вывезли из города свои семьи, а также материально-технические ресурсы стараются вывозить. В Харькове остаются лишь подразделения, отвечающие за террор в отношении России при помощи беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы и подразделения боевого обеспечения вместе со складами техники НАТО, которая поставлялась на этот участок фронта.
Под Купянском идут бои местного значения, которые приближают освобождение Харьковской области", — добавил специалист.
Ранее необычная гибель диверсантов ВСУ у Купянска попала на видео.