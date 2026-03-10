Аракчи заявил, что миллионы жителей Ирана поддерживают власти своей страны

Миллионы иранских граждан выходят на улицы в знак поддержки действий властей и вооружённых сил своего государства, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Ну где эти протестующие? Сейчас у нас миллионы людей на улицах в поддержку Исламской Республики, в поддержку нового верховного лидера, в поддержку армии, вооруженных сил», — сказал глава МИД в интервью телеканалу PBS.
Он отметил, что людей с иранскими флагами можно встретить на улицах повсюду. Аракчи также подчеркнул, что большинство жителей Ирана испытывают гнев из-за военной операции США и Израиля.
Напомним, ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не позволит противникам захватить даже малую часть своей территории. 9 марта на центральной площади Энгелаб в Тегеране состоялась церемония присяги новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Клятву верности ему принесли жители иранской столицы, а также представители религиозных и государственных структур.