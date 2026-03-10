Лидерами по зарплатам в России стали сотрудники НПФ и денежные посредники

Единственными сферами в России, где средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в декабре 2025 года, стали негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество. Об этом свидетельствует анализ данных статистики.
Сотрудники НПФ в среднем получали 516,6 тысячи рублей, денежные посредники — 515,3 тысячи. В пятерку лидеров также вошли добыча нефти и газа (450 тысяч), производство носителей информации (405 тысяч) и вспомогательная финансовая деятельность (388,8 тысячи).
Далее следуют звукозапись и издание музыки, пассажирские авиаперевозки (по 367,5 тысячи), ученые-гуманитарии (364,9 тысячи). Замыкают десятку сотрудники международных организаций (333,7 тысячи) и организаторы конференций (331,8 тысячи).
Средняя зарплата по стране в конце 2025 года составила 139,7 тысячи рублей, передает РИА Новости.
По данным Росстата, в 2025 году среднемесячная начисленная заработная плата в России составила 100 360 рублей, что на 13,5 процента превышает показатель предыдущего года.
Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Медиана предлагаемых зарплат для этих специалистов составила около 267−300 тысяч рублей.