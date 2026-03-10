У жителей Омской области возникнут сложности с просмотром ТВ

Так, по данным сайта цифрового эфирного ТВ, с временным отключением телевещания столкнутся жители села Седельниково, причем три дня подряд: ежедневно с 10 по 12 марта 2026 года в период с 9 до 18 часов.
В те же часы, но два дня подряд, 10 и 11 марта, без телетрансляции останутся жители Большеречья. А в четверг, 12 марта, с 11 до 14 часов перебои ожидаются в Веселой Поляне.
Кроме того, ежедневно до 12 марта в промежуток времени с 08:37 до 09:45 жители Омска и всех населенных пунктов региона могут столкнуться со сложностями при просмотре телевизора продолжительностью до 5 минут из-за сезонной солнечной интерференции.
Как следует из графика, отключения затронут все 20 стандартных цифровых телеканалов.
Уточняется, что в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.