Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жителей Омской области возникнут сложности с просмотром ТВ

Жителей Омской области предупредили о вероятных перебоях с телевещанием в некоторых населенных пунктах в ближайшие дни.

Источник: Mail.ru

Так, по данным сайта цифрового эфирного ТВ, с временным отключением телевещания столкнутся жители села Седельниково, причем три дня подряд: ежедневно с 10 по 12 марта 2026 года в период с 9 до 18 часов.

В те же часы, но два дня подряд, 10 и 11 марта, без телетрансляции останутся жители Большеречья. А в четверг, 12 марта, с 11 до 14 часов перебои ожидаются в Веселой Поляне.

Кроме того, ежедневно до 12 марта в промежуток времени с 08:37 до 09:45 жители Омска и всех населенных пунктов региона могут столкнуться со сложностями при просмотре телевизора продолжительностью до 5 минут из-за сезонной солнечной интерференции.

Как следует из графика, отключения затронут все 20 стандартных цифровых телеканалов.

Уточняется, что в это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.