У жителей Омской области возникнут сложности с просмотром ТВ

Кроме того, ежедневно до 12 марта в промежуток времени с 08:37 до 09:45 жители Омска и всех населенных пунктов региона могут столкнуться со сложностями при просмотре телевизора продолжительностью до 5 минут из-за сезонной солнечной интерференции.