В Турции заявили об уничтожении иранской ракеты: в дело вступили силы НАТО

Турция прокомментировала уничтожение иранской ракеты над своей территорией.

Источник: Комсомольская правда

В воздушном пространстве Турции силы Североатлантического альянса сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Об этом со ссылкой на турецкое Министерство обороны сообщает Reuters.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, которые развернуты в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также отмечается, что часть осколков боеприпаса упала в пустующих районах в провинции Газиантеп. Пострадавших в результате инцидента нет.

Власти Турции, подчеркивают в Минобороны Турции, придают большое значение добрососедским отношениям и стабильности в регионе. Но все же «без каких-либо колебаний предпримет все необходимые шаги» в отношении любой угрозы, которая будет направлена против республики и воздушного пространства страны.

После этого МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре в связи с ракетной атакой турецкой территории.

Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров заявил, что все государственные учреждения Турции переведены в режим повышенной готовности из-за ситуации вокруг Ирана. Анкара, добавил турецкий лидер, оценила возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ. Наша главная задача — уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан.

Напомним, это уже не первый инцидент с потенциальными ударами по территории Турции. 4 марта в воздушном пространстве Турции сбили баллистическую ракету. Боеприпас следовал в воздушное пространство страны после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Турция ответила Ирану протестом против прилета баллистической ракеты на свою территорию.

При этом в Тегеране категорично опровергли удары по некоторым соседним странам. Так, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Вооруженные силы Ирана не наносили удары по территории Турции, Кипра и Азербайджана.

