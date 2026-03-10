В Турции заявили об уничтожении иранской ракеты: в дело вступили силы НАТО

Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров заявил, что все государственные учреждения Турции переведены в режим повышенной готовности из-за ситуации вокруг Ирана. Анкара, добавил турецкий лидер, оценила возможные последствия кризиса в различных сферах — от экономики до торговли и безопасности границ. Наша главная задача — уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан.