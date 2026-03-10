Мошенники выманивают сканы документов под видом посредников по загранпаспортам

Аферисты выдают себя за посредников по оформлению загранпаспортов, чтобы получить доступ к сканам документов россиян. Также они присваивают предоплату, которую требуют за якобы оказание услуги.
«В интернете активно рекламируются посредники, предлагающие “оформление загранпаспорта за 3 дня без очереди”, “визу в любую страну без отказа” или “срочную замену паспорта”. Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов нынешних паспортов, СНИЛС, ИНН», — пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мошеловка».
Получив деньги и сканы документов, аферисты обрывают связь с клиентом. При этом данные из документов используются для оформления электронных кошельков, которые потом могут использоваться для дропперства или иных противозаконных действий.
Тем временем телефонные аферисты добрались до высокопоставленных чиновников Камчатки. На удочку злоумышленников едва не попал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, но опытного спасателя оказалось не так-то просто провести.
Как уберечься от новой схемы обмана телефонных мошенников с обратными звонками после смс, читайте здесь на KP.RU.
Ранее в ЦБ выяснили, на что мошенники ловили мужчин, женщин и стариков.