Астроном Киселев: предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно

Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно, однако существуют программы, отслеживающие околоземные объекты, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, вечером 8 марта жители Германии стали свидетелями необычного явления. В районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны упал метеорит, повредивший крыши и жилые дома. В результате инцидента никто не пострадал.
Киселев отметил, что чаще всего метеориты сгорают в атмосфере, однако бывают случаи, когда их фрагменты все же достигают земли.
«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов (NEO), которые могут представлять угрозу. Цель программы — обнаружить, измерить и каталогизировать не менее 90% NEO размером от 140 метров и больше, чтобы повысить планетарную безопасность», — пояснил эксперт.
Однако не все подобные объекты можно своевременно отследить.
«Для объектов размером с тот, что упал в Германии, предотвращение практически невозможно. Они слишком малы, чтобы их можно было отследить заранее с высокой точностью, и слишком многочисленны», — пояснил астроном.
