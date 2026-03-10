Ричмонд
Астроном Киселев: предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно

В Германии вечером 8 марта упал крупный метеорит. Астроном Александр Киселев объяснил, почему это неизбежно.

Источник: Аргументы и факты

Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно, однако существуют программы, отслеживающие околоземные объекты, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Напомним, вечером 8 марта жители Германии стали свидетелями необычного явления. В районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны упал метеорит, повредивший крыши и жилые дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Киселев отметил, что чаще всего метеориты сгорают в атмосфере, однако бывают случаи, когда их фрагменты все же достигают земли.

«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов (NEO), которые могут представлять угрозу. Цель программы — обнаружить, измерить и каталогизировать не менее 90% NEO размером от 140 метров и больше, чтобы повысить планетарную безопасность», — пояснил эксперт.

Однако не все подобные объекты можно своевременно отследить.

«Для объектов размером с тот, что упал в Германии, предотвращение практически невозможно. Они слишком малы, чтобы их можно было отследить заранее с высокой точностью, и слишком многочисленны», — пояснил астроном.

Ранее астроном Киселев объяснил, почему в США заговорили об инопланетянах.

