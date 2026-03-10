Астроном Киселев: предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно

«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов (NEO), которые могут представлять угрозу. Цель программы — обнаружить, измерить и каталогизировать не менее 90% NEO размером от 140 метров и больше, чтобы повысить планетарную безопасность», — пояснил эксперт.