Омичам рассказали о мошеннической схеме «Мамонт»

По данным управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, в 2025 году количество расследованных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации выросло на 180 процентов по сравнению с 2023 годом. Число преступлений, связанных с созданием и распространением вредоносного программного обеспечения, увеличилось более чем в три раза.