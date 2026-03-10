Омичам рассказали о мошеннической схеме «Мамонт»

Жителям Омской области рекомендовано проявлять повышенную бдительность при использовании мессенджеров в связи с активизацией мошеннической схемы «Мамонт». Данный вид обмана действует около трех лет на различных платформах, однако в последнее время злоумышленники адаптировали механику под новые сервисы, популярные среди омичей.
По данным управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, в 2025 году количество расследованных дел о неправомерном доступе к компьютерной информации выросло на 180 процентов по сравнению с 2023 годом. Число преступлений, связанных с созданием и распространением вредоносного программного обеспечения, увеличилось более чем в три раза.
Схема «Мамонт» предполагает получение мошенниками доступа к аккаунту пользователя и рассылку сообщений от его имени с просьбами о финансовой помощи или переходе по вредоносным ссылкам. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы убедить жертв передать конфиденциальные данные или установить опасное программное обеспечение.
Гражданам рекомендуется не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, не сообщать коды подтверждения и пароли третьим лицам, а также использовать двухфакторную аутентификацию. При получении подозрительного сообщения от знакомого стоит связаться с ним альтернативным способом для проверки информации.
