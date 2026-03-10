Российская теннисистка Андреева проиграла Синяковой и покинула турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) чешской спортсменке Катерине Синяковой. Встреча прошла в ночь с 9 на 10 марта.
Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представительницы Чехии. Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.
По ходу встречи Андреева выполнила шесть эйсов, допустила десять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 26 заработанных.
После поражения Андреевой на турнире не осталось представительниц России. В следующем круге Катерина Синякова сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой Эшлин Крюгер.
Ранее Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В январе на турнире Australian Open в Мельбурне она проиграла Элине Свитолиной в матче четвертого круга со счетом 6:2, 6:4.
Читайте также: США остались без ракет и забирают оружие у союзников.