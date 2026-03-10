Ричмонд
Российская теннисистка Андреева проиграла Синяковой и покинула турнир WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) чешской спортсменке Катерине Синяковой.

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) чешской спортсменке Катерине Синяковой. Встреча прошла в ночь с 9 на 10 марта.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу представительницы Чехии. Игра продолжалась 2 часа 54 минуты.

По ходу встречи Андреева выполнила шесть эйсов, допустила десять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 26 заработанных.

После поражения Андреевой на турнире не осталось представительниц России. В следующем круге Катерина Синякова сыграет с победительницей матча между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и американкой Эшлин Крюгер.

Ранее Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В январе на турнире Australian Open в Мельбурне она проиграла Элине Свитолиной в матче четвертого круга со счетом 6:2, 6:4.

