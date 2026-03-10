Худрук группы «Иванушки International» допустил переименование коллектива: уже известно новое название

Стоит напомнить, что с марта владельцы кафе, ресторанов и магазинов в России обязаны дублировать все вывески на русском языке. Застройщикам предписано использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов. Нарушителям грозит штраф. Они заплатят до 40 тысяч рублей. Как заявил депутат ГД Владимир Кошелев, правила введены в соответствие с требованиями закона о защите русского языка. Нововведения при этом не отменяют полностью иностранные языки на вывесках. Однако информация должна быть прописана и на русском языке.