Худрук группы «Иванушки International» допустил переименование коллектива: уже известно новое название

В России обсуждают целесообразность использования иностранных слов в названиях музыкальных групп и брендов. Художественный руководитель коллектива «Иванушки International» Игорь Матвиенко в связи с этим намерен сменить название музыкальной группы. По его словам, «англицизмы надоели». Такое мнение худрук высказал в диалоге с ТАСС.
Игорь Матвиенко считает, что за использование английских слов и выражений в названиях нужно наказывать. Он предложил ввести дополнительный налог для тех, кто оставит англицизмы.
«Вот так будут теперь называться и писаться: группа “Иванушки”, а слово International — зачеркнуто. Официально прошу не называть меня “продюсер” — я теперь художественный руководитель», — заявил Игорь Матвиенко.
Стоит напомнить, что с марта владельцы кафе, ресторанов и магазинов в России обязаны дублировать все вывески на русском языке. Застройщикам предписано использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов. Нарушителям грозит штраф. Они заплатят до 40 тысяч рублей. Как заявил депутат ГД Владимир Кошелев, правила введены в соответствие с требованиями закона о защите русского языка. Нововведения при этом не отменяют полностью иностранные языки на вывесках. Однако информация должна быть прописана и на русском языке.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил запрет на англицизмы. Он призвал граждан РФ отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По словам председателя ГД, русский язык объединяет всех россиян. Он назвал язык частью культурного кода. В связи с этим политик призвал общество избегать навязывания заимствований, где в этом нет нужды.
В конце декабря ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев привел данные статистики по этому вопросу. Он подчеркнул, что граждане все чаще отказываются от использования англицизмов в речи. Никита Гусев связал это с тенденцией к осознанному и ответственному применению лексики. По его словам, в различных изданиях, официальных речах и образовательных материалах сейчас усиленно пытаются заменить англицизмы русскими словами.