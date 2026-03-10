Ослепляют и оглушают: Иран творит невероятное на базах США

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какие цели на американских базах являются для иранских военных приоритетными при нанесении ракетных ударов.
«Личного состава на базах находится минимальное количество. Что касается кораблей ВМС США, то они, вероятно, находятся в море и постоянно меняют дислокацию. Это делается для того, чтобы даже в случае обнаружения, например, с дрона, к моменту подлета ракеты корабль успевал покинуть опасный квадрат, что делает его поражение крайне затруднительным. Поэтому основными целями ударов Ирана по американским базам являются пункты управления, узлы связи, а также береговая инфраструктура обслуживания кораблей. Именно эти объекты уничтожаются в первую очередь», — пояснил эксперт.
По его словам, судя по поступающей информации, иранские силы уже нанесли серьезный урон системам обнаружения США.
«Практически в первый же день была поражена станция предупреждения о ракетном нападении, работающая по целям на дальности до 5000 км. Были выведены из строя комплексы THAAD, несколько радиолокационных станций. Уничтожены РЛС противоракетной обороны и ПВО», — отметил Кнутов.
Таким образом, констатировал эксперт, Иран ведет работу по «ослеплению» системы ПВО, ведь радиолокация — это ее «глаза и уши».
«Нанесен очень серьезный ущерб: американцы лишаются возможности своевременно обнаруживать пуски иранских баллистических ракет и выдавать целеуказания комплексам ПРО. Такая тактика имеет два последствия. Во-первых, уцелевшие комплексы ПВО, например Patriot, вынуждены работать в непрерывном режиме без отдыха и обслуживания, что критично сказывается на моторесурсе, ведет к ускоренному износу и поломкам техники. Во-вторых, возможности штатных РЛС самих комплексов Patriot по обнаружению баллистических ракет значительно уступают специализированным станциям, которые уже уничтожены», — подчеркнул аналитик.
Собеседник издания также напомнил о заявлении представителя Пентагона о том, что первая неделя войны с Ираном обошлась бюджету США примерно в 6 миллиардов долларов, из которых 4 млрд пошло на обеспечение боеприпасами (в основном сил ПВО) для перехвата выпущенных Ираном ракет.
«Берем 4 млрд, делим на 7, получаем, что примерно 600 млн в день тратится на ракеты. При средней стоимости одной ракеты в 2 млн выходит, что американцы в день используют около 200 ракет, а за 10 дней — 2000 штук. Всего же за всю историю их произведено 10 тысяч. Причем из них 6000 — это устаревшие ракеты PAC-2 самой первой модификации, они давно списаны. Поэтому ситуация складывается непростая, и это говорит о том, что противовоздушная и противоракетная оборона США не справляется. Особенно с учетом того, что Иран сейчас будет наносить всё больший ущерб непосредственно инфраструктуре американских баз», — подытожил Кнутов.
Ранее Кнутов сообщил, что Иран мог поразить склад с топливом на базе пятого флота Военно-морских сил США в столице Бахрейна Манаме.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.