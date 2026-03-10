Смертельная ошибка: отряд шпионов у Купянска разбили за считанные минуты

Ситуация в Харьковской области накаляется с каждым днем. Пока одни части ВСУ готовятся к обороне, другие — переодеваются в гражданское и пытаются пробраться в уже освобожденные города.
На этой неделе российские военные предотвратили очередную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Купянск. Боевики шли пешком вдоль реки Оскол, пряча оружие под одеждой местных жителей, но были обнаружены с воздуха.
Чем заканчиваются такие вылазки и что ждет Харьков в ближайшее время, в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Тени» на берегу Оскола: как дроны вскрыли врага.
Российские военные с помощью дронов вычислили переодетых украинских диверсантов в районе Купянска Харьковской области. Разведчики ВСУ, спрятав оружие, пытались скрытно пробраться в город в одежде гражданских лиц.
Они шли по берегу реки Оскол, прячась за деревьями. Однако, судя по опубликованным в Сети кадрам, диверсанты не выдержали и открыли огонь по разведывательному дрону ВС РФ. Беспилотник увернулся, а ему на помощь прилетел ударный FPV-дрон. Диверсантов ликвидировали.
По словам экспертов, выбор гражданской одежды — не случайность, а вынужденная мера для врага, который уже не контролирует территорию.
«Главное управление разведки МО Украины засылает диверсионно-разведывательные группы в Купянск, чтобы под видом мирных жителей они могли совершать теракты в отношении российских военнослужащих, нападать на блокпосты на освобожденных территориях, взрывать объекты с боеприпасами и местами хранения оружия, а также передавать собранные разведданные о ВС РФ украинским боевикам для нанесения артиллерийских ударов», — пояснил Иванников.
Охота на «мирных»: почему ВСУ не будет пощады.
Особый цинизм ситуации заключается в том, откуда диверсанты берут свою «униформу». Военный эксперт отметил, что гражданскую одежду боевики ВСУ забирают у не успевших эвакуироваться мирных жителей. Используя чужую одежду как маскировку, они ставят себя вне законов войны.
«Диверсанты в большинстве случаев используют гражданскую одежду мирных жителей, которые не успели эвакуироваться. Если же в такой одежде они попадают в плен, то к ним относятся как к террористам, совершающим преступления. Купянск освобожден российскими ВС. Это очевидно для боевиков ВСУ, поэтому они предпринимают отчаянные попытки совершить теракты в отношении российских военных», — отметил эксперт.
Иванников добавил, что совершаемые боевиками ВСУ диверсии и попытки таких диверсий, проводимые в Купянске, не изменят плачевное положение украинской армии.
«Эти диверсии являются отчаянными попытками руководства украинской армии создать иллюзию контроля над утраченными территориями», — пояснил специалист.
Паника в тылу ВСУ: семьи вывезли, технику прячут.
Пока диверсанты гибнут на берегах Оскола, в самом Харькове царит предчувствие неминуемого краха. Украинские боевики вывезли из Харькова свои семьи, поскольку опасаются, что город скоро будет освобожден российскими военными.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что возле Купянска продолжаются бои местного значения, которые приближают освобождение Харьковской области. Сам Купянск был освобожден ВС РФ в ноябре 2025 года.
"Река Оскол является рубежом для украинских Вооруженных сил, который они планировали оборонять длительное время, но эти мечты украинского командования остались несбыточными. Российские ВС перешли Оскол еще в прошлом году и нанесли сокрушительный удар по всей группировке войск, обороняющей Харьков.
В ближайшей перспективе в 2026 году ожидается полное освобождение Харьковской области от нацистов", — пояснил эксперт.
По его словам, «харьковские нацисты уже вывезли из города свои семьи, а также материально-технические ресурсы стараются вывозить. В Харькове остаются лишь подразделения, отвечающие за террор в отношении России при помощи беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы и подразделения боевого обеспечения вместе со складами техники НАТО, которая поставлялась на этот участок фронта».
Что дальше?
Эвакуация семей и складов НАТО — верный признак того, что украинское командование не верит в возможность удержать город. Попытки ДРГ прорваться в Купянск выглядят как агония: враг пытается зацепиться за то, что уже потерял. Под Купянском идут бои местного значения, но именно они, по словам экспертов, являются предвестниками большого наступления.