В Самаре полностью остановят движение трамваев по Ново-Садовой

С 1 апреля по 31 октября 2026 года в Самаре полностью остановят движение трамваев на участке улицы Ново-Садовой. Это связано с капитальным ремонтом путей, который давно требовался из-за износа рельсов и регулярных подтоплений. Вместо трамваев пустят бесплатные автобусы.
Как поедут автобусы
Маршрут компенсационного транспорта проложат от улицы Аминева до Постникова оврага. В прямом и обратном направлении автобусы будут останавливаться у девяти ключевых точек: «Аминева», «Солнечная», «Детская больница», «Завод Тарасова», «ДК “Современник”, “Гастелло”, “ЦПКиО”, “Университет — Глазная больница” и “Постников овраг”.
На линию выйдут 30 машин среднего класса, рассчитанных на 39 пассажиров каждая. Интервал движения — 5 минут. Первые рейсы от «Аминева» стартуют в 5:30, от «Постникова оврага» — в 5:50. Завершать работу автобусы будут в 21:55 и 22:00 соответственно. Кондукторов в салонах не предусмотрено, проезд будет бесплатным.
Протяжённость временного маршрута составит 11,4 километра. Трамвайное движение приостановят на участке от разворотного кольца у завода имени Тарасова до улицы Гастелло, а также дальше до кольца на Барбошиной поляне. Именно здесь из-за износа путей и подтоплений трамваи двигались медленнее всего.
Стоимость контракта на перевозки оценили в 212 миллионов рублей. Победителя торгов определят после 20 марта, и именно он займётся организацией бесплатных автобусов на время ремонта.