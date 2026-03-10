В Самаре полностью остановят движение трамваев по Ново-Садовой

На линию выйдут 30 машин среднего класса, рассчитанных на 39 пассажиров каждая. Интервал движения — 5 минут. Первые рейсы от «Аминева» стартуют в 5:30, от «Постникова оврага» — в 5:50. Завершать работу автобусы будут в 21:55 и 22:00 соответственно. Кондукторов в салонах не предусмотрено, проезд будет бесплатным.