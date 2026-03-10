В России хотят обязать компании предупреждать об использовании нейросетей

Россияне в зависимости от своих предпочтений смогут требовать обслуживания без использования нейросетей. При этом компании будут обязаны предупреждать об использовании ИИ. Соответствующий законопроект разработали в Минцифры, пишет издание «Известия» со ссылкой на документ.