В России хотят обязать компании предупреждать об использовании нейросетей

Россияне смогут потребовать обслуживания без использования нейросетей.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в зависимости от своих предпочтений смогут требовать обслуживания без использования нейросетей. При этом компании будут обязаны предупреждать об использовании ИИ. Соответствующий законопроект разработали в Минцифры, пишет издание «Известия» со ссылкой на документ.

«Необходимость введения данной нормы продиктована стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение», — сказал изданию ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов.

Отказ от услуг с использованием ИИ может возникнуть при медицинской диагностике, юридических консультациях, финансовых рекомендациях, а также в ситуациях, когда клиент находится в стрессе и предпочитает общение с живым специалистом.

Тем временем 62% россиян заявили, что не пользуются искусственным интеллектом.

Ранее россиян предупредили о скрытых рисках при использовании нейросетей, а IT-эксперт Ратников перечислил правила безопасности при работе с ИИ.

Также сообщалось, что развитие искусственного интеллекта вынуждает Министерство науки и высшего образования РФ пересмотреть правила защиты диссертаций.