Студентов и школьников на Южном Урале отправят убирать мусор

В Челябинской области весенние субботники в этом году стартуют 30 марта. Распоряжение об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Уборка на улицах займет месяц.
— Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности провести в период с 30 марта по 30 апреля 2026 года весенние субботники по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе студентов и школьников, — говорится в документе.
Алексей Текслер также распорядился создать штаб по проведению субботников. Его возглавит министр ЖКХ региона Людмила Алпатова. До 18 мая штаб обязан будет проанализировать результаты субботников и доложить губернатору.