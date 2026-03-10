Хирург Игорь Затевахин рассказал, как сохранить бодрость тела и духа в 90 лет

— Один человек — художник, рисует, другой его картинами любуется. Третий создает музыку, четвертый — сантехник. Я люблю приводить в пример сантехника. Это человек, который понимает, как он подведет трубы, как будет их связывать и разводить, какие нужны инструменты. Бывает врожденная способность — понимать конструкцию чего-либо. И такое качество очень важно для хирурга. И, конечно, как в любом другом деле, очень важна удача.