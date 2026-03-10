Хирург Игорь Затевахин рассказал, как сохранить бодрость тела и духа в 90 лет

В интервью «Вечерней Москве» президент Российского общества хирургов, академик РАН, профессор Игорь Затевахин рассказал, что, по его мнению, самое важное для хирурга и что он считает главным достижением в своей жизни.
20 февраля Игорю Затевахину исполнилось 90 лет. Но и сейчас Игорь Иванович регулярно проводит операции.
— Игорь Иванович, поделитесь секретом, как поддерживать бодрость тела и духа?
— Секрет простой — я всю жизнь связан со спортом. С 11−12 лет я сначала плавал, затем профессионально играл в водное поло. В 1955 году стал мастером спорта СССР. В последующем я даже некоторое время работал старшим тренером детской спортивной школы.
Когда учился в институте, продолжал играть. После получения диплома профессиональное занятие спортом закончилось, но осталась моя связь с водным поло. Я был членом президиума Федерации водного поло. Сам плавал три-четыре раза в неделю километр кролем.
Дома у меня есть велотренажер, кардиотренажер, регулярно с утра занимаюсь.
— Сегодня многие работающие люди говорят о профессиональном выгорании. Как не потерять интереса и сил заниматься своим делом?
— Все люди рождаются разными. Мы же не удивляемся, что папиллярные линии на пальцах у всех отличаются, почему же мы должны удивляться психологическим особенностям?
Одни все время работают и считают, что так и надо. Другие считают, что надо лежать на диване и читать книжки. Третьи успевают делать и то и другое.
Что же касается выгорания в медицине, я считаю, что это вещь недопустимая. Это профессия пожизненная, вечная. Я до сих пор в строю. Честно скажу, мне иногда даже снятся операции. Выгорание происходит, когда человек попадает не в свою профессию и занимается делом, которое ему не интересно. Только тогда работа становится в тягость.
— Какое качество, по-вашему, является главным для хирурга?
— Один человек — художник, рисует, другой его картинами любуется. Третий создает музыку, четвертый — сантехник. Я люблю приводить в пример сантехника. Это человек, который понимает, как он подведет трубы, как будет их связывать и разводить, какие нужны инструменты. Бывает врожденная способность — понимать конструкцию чего-либо. И такое качество очень важно для хирурга. И, конечно, как в любом другом деле, очень важна удача.
— Как вы считаете, почему многие будущие врачи выбирают именно хирургию?
— Есть одна важная составляющая, из-за которой, как мне кажется, люди идут в хирургию. В медицине как нигде, и в хирургии тем более, ты ощущаешь результат своего труда. Хирург может дать человеку вторую жизнь, и это получается достаточно быстро. И ты видишь результат.
— Что бы вы назвали своим главным профессиональным достижением?
— Как профессионал я достиг уважения, раз меня выбрали президентом Российского общества хирургов. Наверное, такое признание — это самое дорогое. Мне очень дорого то, что членом-корреспондентом Академии наук меня выбрали по общей хирургии, а действительным членом Академии наук — как сосудистого хирурга.
Всю жизнь я проработал на базе городской больницы, в экстренной хирургии. Поэтому вся моя работа — она и в общей, и в сосудистой хирургии. Я этим очень доволен.
— А ваше главное достижение жизни в целом?
— В жизни — я счастливый человек.
ДОСЬЕ.
Игорь Иванович Затевахин — хирург с более чем 60-летним стажем, создатель хирургической и научной школы, автор более 587 научных работ. Стал основоположником гибридных операций в нашей стране. Ему принадлежит приоритет в различных разработках в области хирургии острой и хронической артериальной непроходимости и в других областях.