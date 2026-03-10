Фитнес-сервисы, фонарики и игры: киберполиция выявила масштабную схему заражения пользователей

Киберполиция, кроме того, предупреждает о схеме обмана покупателей на популярных маркетплейсах. Мошенники действуют от лица якобы продавцов и заманивают жертв фишинговыми ссылками под видом «быстрого» оформления заказа. При переходе в мессенджер жертве приходит ссылка, которая ведет на поддельную страницу. Сайт имитирует оформление заказа или резервирование товара, но на самом деле создан для кражи платежных данных.