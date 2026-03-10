Фитнес-сервисы, фонарики и игры: киберполиция выявила масштабную схему заражения пользователей

Телефон может работать без согласия владельца. В МВД выявили масштабную схему заражения пользователей через сервисы для чтения, игр и фитнеса. Жертвами стали 25 миллионов пользователей. Такими данными поделились в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (Киберполиция).
Мошенники заражают смартфоны с помощью приложений, в том числе, по очистке памяти. Как стало известно, устройство в таком случае становится неуправляемым. Смартфон открывает нужные мошенникам ресурсы в скрытых окнах. Это имитирует якобы посещение пользователем конкретных страниц.
«Исследователи обнаружили масштабную схему, в рамках которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 млн Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика», — утверждает Киберполиция.
Поясняется, что вредоносный код скрывали и в приложении «фонарик». Злоумышленники благодаря этой схеме получали приличный доход за счет рекламы.
Преступники также массово используют тактику «обратного звонка». Злоумышленники рассылают сообщения о якобы взломанном аккаунте и просят как можно быстрее перезвонить по указанному номеру. Жертве приходит SMS с предупреждением о получении доступа к Госуслугам. Затем человека переводят на фейковый колл-центр. Так мошенники выманивают личные данные и реквизиты банковских карт.
Киберполиция, кроме того, предупреждает о схеме обмана покупателей на популярных маркетплейсах. Мошенники действуют от лица якобы продавцов и заманивают жертв фишинговыми ссылками под видом «быстрого» оформления заказа. При переходе в мессенджер жертве приходит ссылка, которая ведет на поддельную страницу. Сайт имитирует оформление заказа или резервирование товара, но на самом деле создан для кражи платежных данных.
Преступники пытаются играть и на весенней хандре россиян. Они стали предлагать людям с депрессией курсы «счастья». Аферисты продают консультации под видом якобы психологов. Мошенники создают фальшивые каналы в соцсетях для привлечения россиян, страдающих от «тревоги и депрессии». Они обещают за один сеанс избавить от всех недугов. Затем получают средства и пропадают.