«Известия»: В Минцифры предложили дать россиянам право отказываться от услуг с ИИ

Времена, когда люди боялись нейросеть, в прошлом. По данным крупного онлайн-сервиса по управлению бизнесом, 89 процентов россиян готовы передать свою работу ИИ. Как показал опрос, почти половина (более 48 процентов) согласны делегировать до четверти своих обязанностей, а треть (36 процентов респондентов) — до половины нагрузки. Промпт-инженеры, психологи и писатели, вступившие в коллаборацию с ИИ, рассказали «Вечерней Москве», насколько это реалистично.