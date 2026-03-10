«Известия»: В Минцифры предложили дать россиянам право отказываться от услуг с ИИ

Министерство цифрового развития подготовило законопроект об искусственном интеллекте, согласно которому организации обязаны предоставлять услуги без применения нейросетей, если клиент отказался от обслуживания с их использованием. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили «Известия».
Документ также обязывает компании предупреждать потребителей о применении ИИ при оказании услуг. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование, его вступление в силу планируется на 1 сентября 2027 года.
По словам ведущего эксперта в области ИИ «Университета 2035» Ярослава Селиверстова, норма направлена на обеспечение права потребителя на выбор формата взаимодействия. Отказ от ИИ может потребоваться в социально значимых сферах: медицине, юриспруденции, финансовых рекомендациях, где цена ошибки высока. Также это важно для людей без опыта работы с нейросетями, говорится в материале.
Времена, когда люди боялись нейросеть, в прошлом. По данным крупного онлайн-сервиса по управлению бизнесом, 89 процентов россиян готовы передать свою работу ИИ. Как показал опрос, почти половина (более 48 процентов) согласны делегировать до четверти своих обязанностей, а треть (36 процентов респондентов) — до половины нагрузки. Промпт-инженеры, психологи и писатели, вступившие в коллаборацию с ИИ, рассказали «Вечерней Москве», насколько это реалистично.