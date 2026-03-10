Зловещий знак для Европы: чем опасно падение крупного метеорита

«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов (NEO), которые могут представлять угрозу. Для объектов размером с тот, что упал в Германии, предотвращение практически невозможно. Они слишком малы, чтобы их можно было отследить заранее с высокой точностью, и слишком многочисленны», — пояснил эксперт.