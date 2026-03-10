Зловещий знак для Европы: чем опасно падение крупного метеорита

Упавший на территории Германии вечером 8 марта крупный метеорит является зловещим предзнаменованием для всей Европы. Сразу после падения пользователи Сети отметили, что это явный знак приближающихся потрясений и кардинальных трансформаций.
Какие потрясения грозят Европе после падения метеорита и как его появление объясняют астрономы — в материале aif.ru.
Вспышки света и громкий звук.
Крупный метеорит пролетел над некоторыми странами западной Европы около 21 часа 8 марта. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что метеорит пролетел с юго-запада на северо-восток над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.
Его полет сопровождался яркими вспышками и звуковыми эффектами. Очевидцы активно снимали и публиковали кадры с необычным явлением в Сети.
Несколько фрагментов метеорита упали на территории Германии в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц, повредив крыши и жилые дома. В результате инцидента никто не пострадал.
Грядут кровопролитные распри.
Астрономы не считают падение метеорита плохим знаком, а наоборот — удачей для научного сообщества, поскольку это позволяет изучать космические тела.
А вот пользователи Сети сразу вспомнили ряд плохих предзнаменований, связанных с падением метеорита. Так, считается, что падение космического тела является предвестником великих потрясений и кардинальных перемен.
Есть и более детальные предположения. Так, есть теория о том, что гладкие края упавшего камня сулят слезы, а острые — кровопролитные распри.
В древности существовало поверье, что если падающая «звезда» не гаснет, а падает на землю, то нужно ждать беды, поскольку духи предков отвернулись от этого места.
Падение неизбежно: мнение астронома.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru отметил, что падение метеоритов — естественный процесс, и большинство из них сгорает в атмосфере.
«Наша планета и Луна, а также Меркурий, Венера и Марс постоянно бомбардируются метеоритами, но уже не так часто, как во время поздней тяжелой бомбардировки, происходившей 4,1−3,8 миллиарда лет назад. Большинство из них сгорают в атмосфере Земли, превращаясь в метеоры, но некоторые, более крупные, достигают поверхности Земли», — пояснил эксперт.
Говоря об упавшем в Европе космическом теле, Киселев отметил, что изначально его размер составлял порядка 9−12 метров, а земли достигли фрагменты размером в 1−3 метра.
«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно. Однако существуют программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов (NEO), которые могут представлять угрозу. Для объектов размером с тот, что упал в Германии, предотвращение практически невозможно. Они слишком малы, чтобы их можно было отследить заранее с высокой точностью, и слишком многочисленны», — пояснил эксперт.
Радиация и токсичные вещества: чем опасен упавший метеорит?
Киселев сообщил, что упавший и остывший метеорит чаще всего не опасен для человека, однако бывают некоторые исключения.
«Большинство метеоритов не радиоактивны. Однако некоторые метеориты, особенно те, которые провели много времени в космосе, могут содержать следы радиоактивных изотопов, образовавшихся под воздействием космических лучей», — пояснил специалист.
Уровень радиации у них довольно низкий и не представляет угрозы для жизни и здоровья людей. При этом астроном посоветовал все равно не трогать голыми руками упавшее космическое тело.
«Метеориты состоят из различных минералов и элементов. Некоторые из них могут быть токсичными при контакте или вдыхании пыли. Это редкость, но лучше соблюдать осторожность. Упавшие метеориты представляют огромную научную ценность — они являются образцами внеземного вещества и могут дать ценную информацию о формировании Солнечной системы. Поэтому очень важно, чтобы найденные фрагменты были переданы ученым для изучения», — отметил Киселев.
Кроме этого, как подчеркнул астроном, метеорит может быть опасным для человека в момент падения. Во-первых, он может создать ударную волну, которая приведет к разрушению зданий. Во-вторых, осколки метеорита могут разлететься при падении с огромной скоростью.
Ранее астроном Богачев объяснил, почему на Солнце исчезли пятна.