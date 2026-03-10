Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах артистов в России

При этом, если владелец торговой точки не поменяет вывеску, его может ждать штраф от 5 до 10 тыс рублей. Следить за соблюдением закона будет Роспотребнадзор, муниципальные власти. Также с жалобой могут обратиться сами жители, которые заметят, что есть нарушение.