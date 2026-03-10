Певцов резко высказался об иностранных псевдонимах артистов в России

Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это варварство, и хорошо бы оно имело последствия для них. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России Дмитрий Певцов.
Отвечая на вопрос о том, правда ли, что с 1 марта в РФ из-за закона о русификации вывесок под запрет попадут и псевдонимы артистов на латинице, депутат и артист посоветовал читать не комментарии в социальных сетях, а указанные нормы в оригинале.
Вместе с тем, отметил Певцов, «по большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами».
Потому, заключил артист, нам не нужно смотреть на Запад. Если человеку не нравится имя, данное его родителями, можно взять и псевдоним. Но он должен быть на русском языке.
«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами — Прим. Ред.), я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», — заключил парламентарий.
Напомним, с 1 марта этого года в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, указателях и информационных табличках. Это следует из закона «О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве».
Речь идёт, ранее уточняли в Госдуме, о надписях «открыто/закрыто», «распродажа», «цена», «вход/выход», «касса», «скидки» и так далее. При этом иностранные слова, написанные хоть кириллицей, хоть латиницей, можно сохранять, если это товарные знаки и знаки обслуживания.
Также внесены поправки, которые запрещают давать жилым комплексам и микрорайонам названия, звучащие на иностранный манер. Если эта норма будет нарушаться, уточнил депутат Госдумы Владимир Кошелев, застройщиков будут наказывать штрафом до 40 тысяч рублей.
При этом, если владелец торговой точки не поменяет вывеску, его может ждать штраф от 5 до 10 тыс рублей. Следить за соблюдением закона будет Роспотребнадзор, муниципальные власти. Также с жалобой могут обратиться сами жители, которые заметят, что есть нарушение.