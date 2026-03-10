В ДНР заявили, что около 60% канала Северский Донец — Донбасс подконтрольны ВСУ

ДОНЕЦК, 10 марта. /ТАСС/. Около 70 км канала Северский Донец — Донбасс — ключевого источника водоснабжения ДНР — находятся под контролем ВСУ, в зоне боев или прифронтовой зоне. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.
«Всего канал 134 км, из них 53 км нашей территории и порядка 72 км находятся пока еще вне нашего доступа. Из них какая-то часть находится уже как бы в тылу наших войск, в непосредственной близости [от линии фронта], одна — как раз по ней идет разграничение, третья часть — которая еще пока под полным контролем ВСУ», — сказал Мокрый.
Он добавил, что часть канала, которая находится в прифронтовой зоне, постоянно подвергается обстрелам.
Канал Северский Донец — Донбасс — ключевой источник водоснабжения ДНР. Из-за того, что Киев нарушил работу канала, начался острый дефицит воды — регион получает не более 35% нужного объема. С июля 2025 года в части городов введена подача воды по графику. Власти реализуют меры по выходу из водного кризиса. Военный эксперт Андрей Марочко ранее сообщил ТАСС, что ВСУ заминировали местность вдоль канала.