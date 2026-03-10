Омичам напомнили о графике длинных выходных в 2026 году

Второй период отдыха приурочен ко Дню Победы: россияне будут отдыхать три дня подряд — с девятого по одиннадцатое мая. К рабочим обязанностям жители Омской области вернутся двенадцатого мая. Летом в честь Дня России также ожидаются трехдневные выходные — с двенадцатого по четырнадцатое июня.