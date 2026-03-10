Омичам напомнили о графике длинных выходных в 2026 году

Жителям Омской области напомнили о производственном календаре на 2026 год: после праздничных дней в марте рабочая неделя продлится четыре дня, с 10 по 13 марта.
Следующие продолжительные выходные ожидаются только в мае, при этом весенние праздники будут короче привычных из-за календарных особенностей текущего года.
Первый период майского отдыха начнется в первых числах месяца: трехдневные выходные продлятся с первого по третье мая. Перед этим жителям региона предстоит отработать четырехдневную неделю. Сразу после первомайских праздников начнется полноценная пятидневная рабочая неделя, которая завершится восьмого мая.
Второй период отдыха приурочен ко Дню Победы: россияне будут отдыхать три дня подряд — с девятого по одиннадцатое мая. К рабочим обязанностям жители Омской области вернутся двенадцатого мая. Летом в честь Дня России также ожидаются трехдневные выходные — с двенадцатого по четырнадцатое июня.
День народного единства, который отмечается четвертого ноября, подарит жителям региона дополнительный выходной посреди рабочей недели. Завершит год продолжительный новогодний период: тридцать первое декабря выпадает на четверг, с этого дня стартуют новогодние каникулы, которые продлятся до одиннадцатого января 2027 года.
