Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В черте Архангельска планируют провести расчистку Северной Двины

Предварительный объем финансирования работ составит 150 млн рублей.

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Работы по расчистке Северной Двины в районе Архангельска будут проводить в 2029—2030 годах, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

«Выполнение работ по расчистке Северной Двины в районе Архангельска запланировано на 2029−2030 годы», — сказали в министерстве.

Разработка проектно-сметной документации по расчистке реки в черте Архангельска предусмотрена в 2028 году, объем финансирования составит 20 млн рублей. Предварительный объем финансирования работ по расчистке — 150 млн рублей.

В 2025 году работы по расчисткам рек и озер на территории области не проводились.