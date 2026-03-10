В черте Архангельска планируют провести расчистку Северной Двины

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Работы по расчистке Северной Двины в районе Архангельска будут проводить в 2029—2030 годах, сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
«Выполнение работ по расчистке Северной Двины в районе Архангельска запланировано на 2029−2030 годы», — сказали в министерстве.
Разработка проектно-сметной документации по расчистке реки в черте Архангельска предусмотрена в 2028 году, объем финансирования составит 20 млн рублей. Предварительный объем финансирования работ по расчистке — 150 млн рублей.
В 2025 году работы по расчисткам рек и озер на территории области не проводились.