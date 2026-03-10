Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели

— Особенно ярко скачки температур будут ощутимы в ближайшие дни, — предупреждают специалисты ЦГМС. — Если ночью в северных районах ожидается понижение до 14−19 градусов мороза, то днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Впрочем, на севере Волгоградской области ожидать такого потепления пока не стоит. Сегодня столбики термометров могут опуститься до −3.