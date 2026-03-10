Ричмонд
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качели

На короткой рабочей неделе в Волгоградской области случится очередное противостояние двух сезонов. Наряду.

На короткой рабочей неделе в Волгоградской области случится очередное противостояние двух сезонов. Наряду с заметным потеплением днем жителей северных районов региона ждут серьезные ночные морозы.

— Особенно ярко скачки температур будут ощутимы в ближайшие дни, — предупреждают специалисты ЦГМС. — Если ночью в северных районах ожидается понижение до 14−19 градусов мороза, то днем температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла. Впрочем, на севере Волгоградской области ожидать такого потепления пока не стоит. Сегодня столбики термометров могут опуститься до −3.

С завтрашнего дня безумные температурные качели, раскачивающие регион из «минуса» в «плюс», станут более предсказуемыми. Ночью синоптики прогнозируют небольшой минус, а днем — потепление до +11, а местами и до +16.

— К четвергу воздух в Волгограде согреется до +12 градусов. В Волгоградской области температура может подняться и до +16. Осадков при этом не ожидается, — говорят метеорологи.

Фото Павла Мирошкина.