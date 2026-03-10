Вдова омского бизнесмена Мацелевича рассказала о расследовании его гибели

Вдова омского бизнесмена Станислава Мацелевича рассказала о расследовании причин гибели своего мужа. Татьяна Мацелевич опубликовала пост, где сообщила, что с момента смерти её супруга прошло полгода. Однако нет постановления о прекращении уголовного дела, а также нет постановления о возбуждении дела. Сменилось три следователя, каждый из которых начинает выяснения сначала. При этом видео с камер видеонаблюдения в парке, где нашли тело Мацелевича, по закону стёрты.