Вдова омского бизнесмена Мацелевича рассказала о расследовании его гибели

Вдова омского бизнесмена Станислава Мацелевича рассказала о расследовании причин гибели своего мужа. Татьяна Мацелевич опубликовала пост, где сообщила, что с момента смерти её супруга прошло полгода. Однако нет постановления о прекращении уголовного дела, а также нет постановления о возбуждении дела. Сменилось три следователя, каждый из которых начинает выяснения сначала. При этом видео с камер видеонаблюдения в парке, где нашли тело Мацелевича, по закону стёрты.
Напомним, тело 52-летнего Станислава Мацелевича нашли в лесополосе парка Зелёный остров 21 июля 2025 года. По версии, которой придерживаются силовики, криминала в смерти бизнесмена нет. Близкие родственники и бывшая супруга не согласны с такой трактовкой событий.
Ранее мы писали, что семья и близкие друзья бизнесмена планируют издать книгу его воспоминаний. Напечатать её хотят к годовщине его трагической смерти. Работа над книгой уже ведется. Часть глав книги будет посвящена его детству, юности, молодости, взаимоотношениям, путешествиям, впечатлениям и бизнесу. Ещё часть — тюремные воспоминания — несколько рассказов о тех людях, с которыми ему удалось повстречаться в тюрьме.