В аэропорту Кольцово туристы пытались провезти 100 кг новой одежды с бирками

В аэропорту Кольцово сотрудники таможенного поста обнаружили у двух женщин и одного мужчины 500 единиц незадекларированной одежды общим весом 100 килограмм. Россиян остановили на «зеленом» коридоре.
— Они перемещали 4 чемодана и 2 мешка с товарами. В ходе досмотра оказалось, что в багаже находятся многочисленные предметы новой одежды с товарными бирками: толстовки, кофты, футболки, шапки, носки разных моделей и другие, — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Сами пассажиры пояснили таможенникам, что везут вещи в подарок друзьям и подписчикам блога одной из женщин. Также часть вещей они планировали отдать на благотворительность.
В результате на всех троих возбудили административные дела за недекларирование товаров. Как отметили в Уральском таможенном управлении, им грозит штраф размеров до двукратной стоимости всех вещей. Также возможна конфискация одежды.