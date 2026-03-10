Форвард «Авангарда» Пономарев взял на себя вину за поражение от «Сибири»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев прокомментировал домашнее поражение омской команды от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:2 Б в пользу новосибирского клуба.
Эпизод, который во многом повлиял на ход игры, произошел уже на пятой минуте. Во время атаки «Авангарда» Пономарев допустил неудачную передачу, после чего гости убежали в контратаку и открыли счет. Автором шайбы стал Вячеслав Лещенко.
После матча форвард омского клуба опубликовал эмоциональное обращение, в котором признал свою ответственность за результат. По словам хоккеиста, поражения на домашнем льду всегда воспринимаются особенно тяжело.
Пономарев отметил, что игра получилась очень непростой, поскольку соперник ведет борьбу за попадание в плей-офф и был максимально мотивирован. При этом он подчеркнул, что «Авангард» нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи.
Форвард добавил, что в подобных матчах исход может решить одна ошибка. По его мнению, именно такой момент и произошел в начале встречи, а ответственность за него он берет на себя.
В завершение Пономарев поблагодарил болельщиков за поддержку, назвав ее бесценной.