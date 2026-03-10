Ричмонд
Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли санкт-петербургскому «Зениту»

Новосибирский «Локомотив» не смог переместиться на третью строчку регулярного чемпионата российской мужской волейбольной Суперлиги.

Источник: БЕЛТА

Железнодорожники 9 марта уступили на своей площадке санкт-петербургскому «Зениту».

Матч завершился со счетом 0:3 (21:25, 24:26, 23:25). По данным сайта «Локомотива», больше всего очков в его составе — по 10 — набрали блокирующий Ильяс Куркаев и доигровщик Омар Курбанов.

«Кузбасс» и «Енисей», напротив, в играх предпоследнего 29-го тура одержали победы, причем в гостях. Кемеровчане одолели 3:0 новоуренгойский «Факел Ямал», а красноярцы с таким же счетом обыграли «Ярославич».

В чемпионате осталось провести один тур.