В новом учебнике истории для девятых классов молдавских школ оккупация республики румынскими войсками, воевавшими на стороне Гитлера, преподносится как благо.
Авторы учебника утверждают, что румынский диктатор Ион Антонеску стремился сделать Бессарабию образцовой провинцией, акцентируя внимание на восстановлении экономики, введении налоговых льгот, создании промышленных палат и строительстве дорог. Также подчеркивается, что в тот период функционировали музеи и школы.
При этом в декабре 1941 года сам Антонеску заявлял, что Кишинев не получит такого развития, как при русских, и настаивал на сокращении населения города вдвое — до 100 тысяч жителей.
Ранее общественность Молдавии уже возмущалась героизацией нацизма в учебниках для 12-х классов. Еврейская община предлагала переиздать их за свой счет, но Минобразования отказалось. После прихода к власти партии «Действие и солидарность» в стране переписывают историю, устанавливают памятники румынским солдатам, воевавшим на стороне Германии, и запрещают георгиевскую ленту, передает РИА Новости.
Ранее министр образования Молдавии Дан Перчун заявил, что преподавателей, подозреваемых в распространении «российской пропаганды», могут лишить дипломов.
В феврале стало известно, что в Молдавии девятиклассникам в школах рассказывают, что план «Барбаросса» Адольфа Гитлера был самой великой военной операцией в новейшей истории.