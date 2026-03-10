В Башкирии запустили горячую линию по защите прав потребителей

Роспотребнадзор Башкирии открыл горячую линию в рамках Всемирного дня прав потребителей. Звонки принимаются с 9 по 20 марта.
Жители республики могут получить консультацию по любым вопросам, связанным с защитой прав потребителей. Специалисты ведомства и эксперты Центра гигиены и эпидемиологии расскажут, что делать в сложных ситуациях с покупками и услугами.
Телефоны горячей линии:
— 8 800 77 50 170 — Управление Роспотребнадзора по Башкирии.
— 8 (347) 2878518 — консультационный центр по защите прав потребителей.
Также за советом можно обратиться в территориальные отделы ведомства, консультационные пункты Центра гигиены и эпидемиологии и в МФЦ. Контакты размещены на официальных сайтах ведомств.
