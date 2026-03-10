Жители Змеинки превратили двор в зону отдыха с памятником и спортплощадкой

Жители микрорайона Змеинка во Владивостоке на свои средства и с поддержкой краевых программ преобразили двор дома № 14 по улице Зои Космодемьянской. Проект «Мечты сбываются» объединил активистов ТОС и неравнодушных горожан, которые создали места для отдыха, установили памятный камень и начали обустройство спортивной зоны.
«Мы объединились не только активными жителями наших домов в рамках ТОС — нас поддерживают активисты со всей Змеинки», — рассказала председатель ТОС «Наша Змеинка» Светлана Рамзайцева.
В этом году тосовцы подали новый проект — хотят уложить брусчатку и отсыпать щебнем остальные участки. Своими силами жители уже обустроили сквер имени Зои Космодемьянской: расчистили территорию, установили памятный камень и скамейки. Здесь проходят праздники и детские соревнования. Молодёжь помогла преобразить трансформаторную будку, а к 80-летию Победы в сквере появился мемориал.
Кроме того, в 2025 году проект «Наша спортивная Змеинка» победил в конкурсе «Твой проект». Благодаря этому в районе появится современная спортплощадка с тренажёрами и качелями.
«Детки будут приходить из других районов, играть зимой в хоккей, летом в футбол, кататься на роликах», — поделилась активистка Ольга Дмитриева.
Развитие ТОС в Приморье набирает обороты: с 2019 года число зарегистрированных объединений выросло с 50 до 941. Для активных ТОСов действует программа грантовой поддержки на те улучшения территориии, которые считают важными сами жители.
Также отметим, что правительство Приморского края много внимания уделяет вопросам благоустройтва и созданию комфортной среды в муниципальных образованиях. Обновление общественных пространств продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», краевых программ «1000 дворов» и «Твой проект», федеральному проекту «Дальневосточные дворы».