Жители Змеинки превратили двор в зону отдыха с памятником и спортплощадкой

В этом году тосовцы подали новый проект — хотят уложить брусчатку и отсыпать щебнем остальные участки. Своими силами жители уже обустроили сквер имени Зои Космодемьянской: расчистили территорию, установили памятный камень и скамейки. Здесь проходят праздники и детские соревнования. Молодёжь помогла преобразить трансформаторную будку, а к 80-летию Победы в сквере появился мемориал.