Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко утроил доходы в России после отъезда

Музыкант и лидер группы «Мумий Тролль», почетный житель Владивостока Илья Лагутенко, покинувший Россию в 2022 году после начала СВО, продолжает зарабатывать на своей музыкальной деятельности в стране. По данным сервиса проверки контрагентов «Чекко» (16+), его доходы в 2025 году выросли более чем в три раза после отъезда, составив 39 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Несмотря на переезд за рубеж и публичную позицию касаемо спецоперации, в России у артиста остался его коммерческий проект. Речь идёт об ООО «Лагуна», которое занимается реализацией музыкальных записей. Компания была зарегистрирована 10 октября 2001 года, а Лагутенко числится её учредителем с декабря 2002 года.
Согласно финансовой отчетности, в 2025 году выручка фирмы достигла 44,7 млн рублей (+127%). Чистая прибыль составила 39 млн рублей (+155%), что более чем в два раза превышает показатель 2024 года. Тогда доход компании составлял 15,3 млн рублей. В целом за последние три года прибыль фирмы увеличилась более чем на 30 млн рублей. Таким образом, несмотря на отъезд музыканта из страны, его бизнес в России продолжает демонстрировать устойчивый успех.
Кроме того, Лагутенко сохранил права на бренд группы. Во всяком случае до ноября 2035 года. Как ранее сообщало РИА Новости (18+), изначально срок действия исключительного права на товарный знак «Мумий Тролль» истекал 11 ноября 2025 года. Однако музыкант подал заявление в Роспатент о продлении прав. Ведомство удовлетворило заявку. Сам артист в настоящее время активно гастролирует за пределами России. При этом музыканты группы «Мумий Тролль» продолжают проводить концертные туры внутри страны, исполняя известные хиты коллектива.
По данным СМИ, деятельностью почетного жителя Владивостока вновь заинтересовался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил в одном из изданий, что намерен инициировать проверку бизнеса Лагутенко со стороны налоговой инспекции.
С почетным званием согласны не все.
Звание Почетного гражданина было присвоено музыканту в апреле 2016 года. Однако решение городских депутатов не было единогласным. Два парламентария проголосовали против, ещё четверо воздержались, но большинство всё же поддержало кандидатуру музыканта.
Уже тогда у этого решения нашлись противники. Некоторые критики считали Лагутенко недостойным звания из-за наличия двойного гражданства и обвиняли его в отсутствии патриотизма. А после начала СВО, когда он покинул страну, отношение к музыканту в части общественной среды стало ещё более напряжённым. Напомним, что в прошлом году Илью Лагутенко даже хотели лишить звания почетного гражданина Владивостока. И это при том, что музыкант родился в этом городе и прославил его на всю страну. Не секрет, что изображение Владивостока на купюре номиналом в две тысячи, появилось во многом благодаря песне «Владивосток 2000» (12+).
Одним из инициаторов лишения артиста почетного звания стал руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов. По его мнению, позиция артиста в период специальной военной операции «обнулила прежние заслуги». При этом некоторые депутаты и общественники Владивостока выступили в защиту Лагутенко от нападок, и он всё же сохранил почетное звание.
«Проект исчерпал себя».
С Владивостоком связаны и другие проекты музыканта. Одним из них был клуб «Мумий Тролль», который проработал на Светланской, 83 почти три года. В августе 2025 года его сотрудники объявили о короткой паузе и обещали устроить сюрприз, но осенью на месте бара открылось новое заведение. Не вдаваясь в подробности, один из создателей, который пожелал остаться неназванным, отметил, что, проект исчерпал себя, но не исключил тот факт, что у него еще может быть будущее.
Напомним, что «Мумий Тролль Music Bar» открылся во Владивостоке 16 сентября 2011 года концертом группы «Сансара». На его сцене выступали «Бахыт-Компот», Линда, & Stefanos, «Старый приятель», «Мегаполис», Найк Борзов, «Animal Джаz», «Смысловые галлюцинации», Дельфин, «Полюса» и многие другие. В 2021 году «Мумий Тролль Music Bar» временно закрылся на Пограничной, 6 в связи с истекшим сроком аренды помещения. Это произошло спустя почти 10 лет работы заведения. Уже в 2022 году бар открылся на улице Светланской, 83.