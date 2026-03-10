Почетный житель Владивостока Илья Лагутенко утроил доходы в России после отъезда

Уже тогда у этого решения нашлись противники. Некоторые критики считали Лагутенко недостойным звания из-за наличия двойного гражданства и обвиняли его в отсутствии патриотизма. А после начала СВО, когда он покинул страну, отношение к музыканту в части общественной среды стало ещё более напряжённым. Напомним, что в прошлом году Илью Лагутенко даже хотели лишить звания почетного гражданина Владивостока. И это при том, что музыкант родился в этом городе и прославил его на всю страну. Не секрет, что изображение Владивостока на купюре номиналом в две тысячи, появилось во многом благодаря песне «Владивосток 2000» (12+).