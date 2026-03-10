Защитник «Рейнджерс» Гавриков продлил результативную серию в НХЛ до 5 игр

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков набрал очки в пятой игре регулярного чемпионата подряд.
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Филадельфию» со счетом 6:2. У победителей шайбы забросили Ноа Лаба (2-я минута), Мика Зибанежад (14, 39), Алексис Лафренье (20), Гейб Перро (27), Тай Картье (40), у проигравших — Матвей Мичков (24), Шон Кутюрье (56). Гавриков ассистировал Зибанежаду в первом голе и Картье, на его счету 27 очков (12 шайб + 15 передач). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска.
Мичков забросил 16-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из четырех игр. Голевой передачей отметился его партнер по команде Никита Гребенкин.
«Рейнджерс» набрали 58 очков в 63 матчах и продолжают занимать последнее место в Столичном дивизионе. «Филадельфия» с 69 очками в 63 играх идет шестой. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 11 марта примут «Калгари», «Филадельфия» днем позднее дома сыграет с «Вашингтоном».
