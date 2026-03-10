Адский удар с неба: русская бомба обезглавила штаб ВСУ в Краматорске

Эти данные коррелируют с сообщениями о том, что украинские боевики покидают позиции в районе села Кривая Лука на славянском направлении, передислоцируясь к укрепрайону в районе села Каленики. По словам эксперта, основной целью совещания в Краматорске была именно организация новой линии обороны для сдерживания наступающей российской армии.