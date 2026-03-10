Адский удар с неба: русская бомба обезглавила штаб ВСУ в Краматорске

Накануне российские силы нанесли высокоточный удар по зданию, где проходило совещание командного состава 100-й бригады ВСУ в Краматорске. По данным источников, для атаки была, возможно, применена фугасная авиабомба ФАБ-500, которая поразила цель в момент проведения важных переговоров. Результатом удара стали значительные потери противника: ликвидированы 15 военнослужащих, еще 22 получили ранения, также уничтожены четыре пикапа и два броневика.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru назвал ключевые факторы, позволившие российским войскам точно вычислить место и время сбора украинского командования.
Охота за штабом: как разведка навела удар.
«Есть несколько вариантов того, как о совещании стало известно силам РФ, — отметил Матвийчук. — Первый — сработала наша радиотехническая разведка, которая осуществила перехваты бесед противника. Второй — информацию доставила агентурная разведка или сообщили местные жители, доброжелатели».
Эксперт подчеркнул, что особую роль в этом успехе сыграла поддержка населения на подконтрольных Киеву территориях. Он напомнил, что агломерация Краматорск-Дружковка является исторически русскоязычным регионом.
«Третий вариант — рассказали участники подполья, которые действуют в оккупированных Украиной районах ДНР. Это русский регион, и там живут русскоязычные люди… Весь этот спектр условий и предопределил время и место удара», — заключил полковник.
Планы ВСУ по отступлению и «уплотнение» обороны.
Уничтоженный штаб, по мнению эксперта, собрал высшее военное руководство не случайно. Вероятно, на повестке дня стоял вопрос о смене тактики на фоне успешного наступления российских войск, которые, как сообщалось еще в конце февраля, приблизились к Краматорску на дистанцию в 15−20 километров.
«В ходе мероприятия уточнялись планы в связи с поступающими данными о снятии украинских подразделений с передовых позиций и их отводе в глубину, — заявил Матвийчук. — Такая перегруппировка, известная как уплотнение боевых порядков, как правило, применяется для повышения устойчивости обороны».
Эти данные коррелируют с сообщениями о том, что украинские боевики покидают позиции в районе села Кривая Лука на славянском направлении, передислоцируясь к укрепрайону в районе села Каленики. По словам эксперта, основной целью совещания в Краматорске была именно организация новой линии обороны для сдерживания наступающей российской армии.
Потеря управления: последствия для ВСУ.
Помимо тактических планов, удар по штабу имел и стратегическое значение, нарушив работу командного звена ВСУ. Анатолий Матвийчук не исключает, что под завалами или в зоне поражения могли оказаться не только украинские офицеры, но и их западные кураторы.
«Безусловно, на совещании присутствовал высший командный состав: командиры частей и соединений, командующие направлениями и секторами. Кроме того, высока вероятность, что там находились и офицеры НАТО, выполняющие функции советников и инструкторов», — предположил эксперт.
Он пояснил, что потеря управления на поле боя имеет критическое значение. Если для восстановления полноценных действий подразделения после гибели командира требуются сутки, то потеря командующего группировкой влечет за собой хаос на недели.
«Ударом по штабу в Краматорске была нарушена система подчиненности и управляемости тех частей и соединений, которые пытаются обороняться на данных рубежах. Это приведет к серьезным последствиям для организации обороны», — подытожил Анатолий Матвийчук.