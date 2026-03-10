18 мне уже: почему родители не видят «детские» выплаты из Нацфонда Казахстана

Родители казахстанцев, которым в 2026 году будет 18 лет, больше не смогут увидеть их накопления. Более того, согласно казахстанскому законодательству, ЕНПФ гарантирует тайну ЦН их получателей, включая сведения об остатках и о движении денег на их целевом накопительном счёте. Другими словами, проверять наличие средств на счёте, а также принимать решение о том, куда их потратить, должны сами молодые казахстанцы, а не их родители.