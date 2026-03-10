18 мне уже: почему родители не видят «детские» выплаты из Нацфонда Казахстана

В Казахстане уже не первый год действует программа «Национальный фонд — детям». В рамках неё каждый несовершеннолетний гражданин страны ежегодно получает часть инвестиционного дохода, который заработал Нацфонд. В 2026 году казахстанцам начислили средства за прошедший 2025 год — выплата составила 130,71 доллара. Такую сумму получили 6 918 656 казахстанских детей.
Важно: каждый родитель может проверить целевые требования из Нацфонда, то есть ту самую сумму, которая успела накопиться у ребёнка на условном счёте. Однако со временем доступ к этой информации может пропасть. Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), дело в том, что казахстанцы могут проверять накопления только за своих несовершеннолетних детей.
Как только человеку исполнится 18 лет, его целевые требования переводятся на личный счёт в ЕНПФ и становятся целевыми накоплениями (ЦН). После этого его родители или законные представители больше не могут проверять сумму «детских» выплат в своём профиле. Это касается и правил использования средств.
«С даты достижения своего восемнадцатилетия молодые люди имеют право самостоятельно использовать свои целевые накопления на улучшение жилищных условий или на получение образования, либо сохранить на будущее как пенсионные сбережения», — объяснили в ЕНПФ.
Родители казахстанцев, которым в 2026 году будет 18 лет, больше не смогут увидеть их накопления. Более того, согласно казахстанскому законодательству, ЕНПФ гарантирует тайну ЦН их получателей, включая сведения об остатках и о движении денег на их целевом накопительном счёте. Другими словами, проверять наличие средств на счёте, а также принимать решение о том, куда их потратить, должны сами молодые казахстанцы, а не их родители.
Впрочем, в некоторых случаях у казахстанцев может исчезнуть информация о выплатах своих несовершеннолетних детей. Причина может скрываться в отсутствии обновления документов в мобильных приложениях. В этом случае достаточно сделать следующее: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел «Цифровые документы», нажать на пункт «Семья» и на кнопку «Обновить список документов», после чего выбрать «Начисления из НАЦФОНДА». Аналогично всё работает и в мобильных приложениях некоторых банков — там документы хранятся в разделе «Госуслуги».
Важно учитывать, что использовать деньги могут только граждане Казахстана. Даже если ребёнок всю жизнь прожил в стране и на его счёте уже хранятся деньги от Нацфонда, то при смене гражданства он лишается права на их получение.