«Иди на кухню»: Ангелина Лукас ответила на комментарии мужчин-хейтеров

«Да, я часто вижу комментарии, чаще всего от мужчин, которые пишут: “Иди на кухню”, “Бокс не женское дело”. У каждого, конечно, свое мнение и свои вкусы. Но, как мне кажется, в нашей стране женский бокс уже воспринимают совсем по-другому. Он очень сильно развивается, во многих городах на соревнованиях полные залы, и все больше девчонок приходят в этот спорт.