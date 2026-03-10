«Иди на кухню»: Ангелина Лукас ответила на комментарии мужчин-хейтеров

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас в ходе интервью ответила на высказывания хейтеров женского бокса, призывающих женщин не заниматься этим видом спорта.
«Да, я часто вижу комментарии, чаще всего от мужчин, которые пишут: “Иди на кухню”, “Бокс не женское дело”. У каждого, конечно, свое мнение и свои вкусы. Но, как мне кажется, в нашей стране женский бокс уже воспринимают совсем по-другому. Он очень сильно развивается, во многих городах на соревнованиях полные залы, и все больше девчонок приходят в этот спорт.
Конечно, не все доходят до своей цели, потому что бокс — это очень сложный путь, требующий характера, дисциплины и терпения. Но посмотрите вокруг: даже наши соседи в Узбекистане — девчонки уже лидеры мирового уровня и доказали, что могут успешно выступать и в боксе, и в дзюдо.
С каждым годом становится все меньше людей, которые говорят, что это «не женское дело». Женщины долго боролись за то, чтобы нас воспринимали не только красивыми и нежными, но и сильными, и сегодня мы доказали, что можем все", — заявила Лукас.