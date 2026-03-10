Сенатор Мурог предложил стимулировать россиян выходить на пенсию позже

В России было бы полезно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, чтобы стимулировать граждан работать дольше и получать больше. Такое мнение выразил сенатор Игорь Мурог.
По его словам, возобновление с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам и учет пропущенных повышений после увольнения вписываются в логику поддержки тех, кто дольше остается на рынке труда.
При этом сохраняются особые условия для профессий с повышенной нагрузкой. Для медиков действуют требования к стажу: не менее 25 лет в сельской местности и 30 лет в городе. Педагоги получают право на досрочную пенсию при выработке 25 лет стажа и наличии 30 пенсионных коэффициентов. Однако в ряде случаев пенсия назначается не сразу, а спустя несколько лет из-за переходного периода.
— Важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше, — заключил Мурог в беседе с «Газетой.Ru».
Масштабная индексация социальных пенсий, которая затронет целый ряд категорий граждан, пройдет в России с 1 апреля. Об этом рассказала профессор Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова. По словам эксперта, выплаты вырастут на 6,8 процента — показатель, соответствующий темпам роста прожиточного минимума пенсионера.