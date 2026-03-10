Сенатор Мурог предложил стимулировать россиян выходить на пенсию позже

При этом сохраняются особые условия для профессий с повышенной нагрузкой. Для медиков действуют требования к стажу: не менее 25 лет в сельской местности и 30 лет в городе. Педагоги получают право на досрочную пенсию при выработке 25 лет стажа и наличии 30 пенсионных коэффициентов. Однако в ряде случаев пенсия назначается не сразу, а спустя несколько лет из-за переходного периода.