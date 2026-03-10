Житель Новосибирской области после ДТП добился выплаты 1 млн рублей

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на расчетные счета организации-должника. После истечения установленного срока, сотрудник также вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 122 000 рублей. На счетах организации оказалось достаточно денег. Удалось списать как основную сумму долга, так и исполнительский сбор. Средства зачислили на депозитный счет отделения и передали взыскателю.