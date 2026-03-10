Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о схеме обмана с «оформлением загранпаспорта за три дня»

Злоумышленники начали выступать в роли «посредников по оформлению загранпаспортов» и виз, выманивая у россиян сканы документов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники начали выступать в роли «посредников по оформлению загранпаспортов» и виз, выманивая у россиян сканы документов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В интернете активно рекламируются предложения «оформить загранпаспорт за три дня без очереди» или «визу без отказа». Услуга требует 100-процентной предоплаты и отправки сканов паспортов, СНИЛС и ИНН. После оплаты связь с «турагентством» теряется, а документы используют для оформления электронных кошельков, через которые выводят украденные деньги.

— Опасайтесь слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица, — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Подавать документы на загранпаспорт эксперты рекомендуют лично в МФЦ или через «Госуслуги».

Мошенники начали выбирать похожих на себя россиян и оформлять кредиты с их документами, которые аферистам присылают их работодатели.

Мошенники также используют в своих схемах обмана фразы вроде «ускорим приложение», «разблокируем интернет» и «снимем ограничения». Цель преступников — получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения.