Россиян предупредили о схеме обмана с «оформлением загранпаспорта за три дня»

В интернете активно рекламируются предложения «оформить загранпаспорт за три дня без очереди» или «визу без отказа». Услуга требует 100-процентной предоплаты и отправки сканов паспортов, СНИЛС и ИНН. После оплаты связь с «турагентством» теряется, а документы используют для оформления электронных кошельков, через которые выводят украденные деньги.