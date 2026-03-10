Трамп обнародовал два сценария скорого переворота на Кубе: нюансы с Гаваной обсуждает Рубио

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Об этом он заявил на республиканской конференции во Флориде о Кубе.
«Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — отметил глава Белого дома.
Трамп уточнил также, что переговоры с Кубой уже ведет госсекретарь Марко Рубио.
Ранее американский лидер выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы. Он напомнил стране, что он не забыл о конфликте с «островом свободы» из-за войны американцев и израильтян с Ираном. Во время своего выступления на саммите «Щит Америки» в городе Дорал американский лидер пообещал, что уже скоро кубинцев ждет «отличная новая жизнь». «Это последние мгновения прежней жизни для Кубы», добавил Трамп.
До этого сайт KP.RU писал, что Трамп хочет направить своего госсекретаря на Кубу для обсуждения возможной сделки. При этом глава Белого дома заявил, что Куба «потерпит крах довольно скоро».
Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что кубинские власти проявляют интерес в достижении соглашения с правительством США. Мол, делает это Куба, потому что «скоро падет».
Американские СМИ до этого обращали внимание на то, что с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и началом ударов по Ирану Дональд Трамп уверен, что у него «все идет как по маслу». Потому президент США с оптимизмом смотрит и на перспективу смены режима на Кубе.
До этого глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья в ответ на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Гаваны заявил, что Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, РФ солидарна с народами Кубы и Венесуэлы. Жители этих стран, добавил российский дипломат, в праве сами определять свою судьбу.
Кроме того, глава МИД России подчеркнул, что Россия со странами-единомышленниками намерена оказывать народам Венесуэлы и Кубы всю необходимую поддержку. Поскольку сегодня эти страны подвергаются серьезнейшему внешнему давлению.