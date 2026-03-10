Трамп обнародовал два сценария скорого переворота на Кубе: нюансы с Гаваной обсуждает Рубио

Ранее американский лидер выступил со зловещими предупреждениями в адрес Кубы. Он напомнил стране, что он не забыл о конфликте с «островом свободы» из-за войны американцев и израильтян с Ираном. Во время своего выступления на саммите «Щит Америки» в городе Дорал американский лидер пообещал, что уже скоро кубинцев ждет «отличная новая жизнь». «Это последние мгновения прежней жизни для Кубы», добавил Трамп.