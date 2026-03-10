США предупредили Иран о жёстких последствиях из-за Ормузского пролива: ударов будет в 20 раз больше

Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен был провести операцию в Иране. По его мнению, Тегеран якобы мог напасть на США «в течение недели» до военных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил, что операция закончится «довольно быстро». Он заверил, что война будет «краткосрочной». По словам Дональда Трампа, Вашингтон уже победил «во многих отношениях». Однако не все цели достигнуты.