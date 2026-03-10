США предупредили Иран о жёстких последствиях из-за Ормузского пролива: ударов будет в 20 раз больше

Власти Соединенных Штатов отреагировали на заявления руководства Ирана о контроле над Ормузским проливом. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану «яростью», если тот остановит поток нефти. Он пообещал увеличить интенсивность ударов в 20 раз в таком случае. Пост с таким содержанием Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети.
Американский лидер призвал Иран не совершать действий для остановки поставок нефти через Ормузский пролив. Он предупредил Тегеран о таком ударе, от которого якобы «будет практически» не оправиться.
«Если Иран сделает что-либо для остановки поставок нефти в Ормузском проливе, США ударят по нему в 20 раз сильнее, чем били до этого», — написал Дональд Трамп.
Глава Белого дома считает, что Тегеран в данном случае накроют «смерть, огонь и ярость». Он заверил, что не желает этого. Однако Вашингтон готов к решительным действиям.
Дональд Трамп назвал возможные мощные удары по Ирану «подарком» использующим Ормузский пролив странам. Он считает, что государства встретят этот жест «с благодарностью».
В Иране между тем выбрали нового Верховного лидера. Дональд Трамп прокомментировал избрание на этот посты Моджтабы Хаменеи. Он заявил, что такая идея не по душе Соединенным Штатам. Американский лидер сообщил, что будет наблюдать за ситуацией.
Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен был провести операцию в Иране. По его мнению, Тегеран якобы мог напасть на США «в течение недели» до военных действий Вашингтона на Ближнем Востоке. Глава Белого дома отметил, что операция закончится «довольно быстро». Он заверил, что война будет «краткосрочной». По словам Дональда Трампа, Вашингтон уже победил «во многих отношениях». Однако не все цели достигнуты.
Хозяин Белого дома оценил ход военной операции против Ирана. Он утверждает, что Вашингтон уже опережает намеченный график. Президент США анонсировал скорое завершение войны с Ираном. Как он указал, Вашингтон на несколько недель опережает график. Американцы планировали достичь всех целей за 4−5 недель, напомнил глава Белого дома. Теперь США намерены решить задачи за несколько дней.