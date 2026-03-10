Ричмонд
Врач спас пассажира с гипогликемией на рейсе Москва — Новосибирск

Врач ФМБА России Татьяна Баранова оказала экстренную помощь прямо на борту, стабилизировав состояние мужчины.

Источник: Om1 Новосибирск

Во время рейса Москва — Новосибирск 6 марта пассажиру самолёта внезапно стало плохо. Мужчина начал терять сознание — предположительно у него развилась гипогликемия.

На помощь пришла врач Баранова Татьяна Анатольевна, начальник ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России. Благодаря её мгновенной реакции, профессионализму и внимательности состояние пассажира удалось стабилизировать прямо на борту. Вынужденной посадки самолёта не потребовалось.

«Врач ФМБА России — это не просто профессия, это образ жизни, постоянная готовность помочь людям, это личная ответственность за жизнь человека в любых обстоятельствах», — отметили в ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России.