Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осуждённый по делу о растрате в клинике Мешалкина просит об УДО в Новосибирске

Судебное заседание назначено на 31 марта 2026 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Первомайском районном суде Новосибирска может решиться судьба одного из осуждённых по громкому делу о масштабных растратах в знаменитом медицинском центре имени Мешалкина. Александр Сорокин, отбывающий наказание за хищение бюджетных средств, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, что в апреле 2024 года Центральный районный суд вынес обвинительный приговор Сорокину и его сообщникам, уличив их в махинациях при организации закупок для нужд клиники. Следствие и суд установили, что Сорокин причастен к растрате государственных денег в особо крупном размере, а также к попытке легализовать незаконно добытые средства. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев.

Теперь адвокаты Сорокина предпринимают попытку добиться досрочного освобождения своего подзащитного. Судебное заседание назначено на 31 марта 2026 года.

Читайте также на портале Om1.ru.

Суд временно защитил от сноса 100-летний дом в Новосибирске.