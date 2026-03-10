Осуждённый по делу о растрате в клинике Мешалкина просит об УДО в Новосибирске

Напомним, что в апреле 2024 года Центральный районный суд вынес обвинительный приговор Сорокину и его сообщникам, уличив их в махинациях при организации закупок для нужд клиники. Следствие и суд установили, что Сорокин причастен к растрате государственных денег в особо крупном размере, а также к попытке легализовать незаконно добытые средства. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев.