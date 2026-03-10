Ричмонд
В Севастополе восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе восстановили подачу электроэнергии после аварии. Об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«В 00:20 10 марта включены все потребители района Камышовой бухты и Фиолента», — говорится в сообщении.

В воскресенье стало известно, что в Севастополе на воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа, из-за чего произошло отключение электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Восстановить энергоснабжение обещали ориентировочно в течение двух часов.

