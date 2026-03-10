Ричмонд
В США заявили о провале операции в Иране: Трамп пришел в отчаяние

Подполковник Дэвис указал на панику Трампа из-за нападения на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп начал паниковать, так как операция против Ирана пошла не по плану. Он пришел в отчаяние. Так выразился отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Он считает, что об отчаянии свидетельствуют угрозы Дональда Трампа в отношении Тегерана. Он пообещал «в 20 раз» усилить удары из-за ситуации с нефтью.

«Трамп понимает, что нет жизнеспособного варианта наземного нападения, чтобы быстро выиграть войну с Ираном», — отметил Дэниел Дэвис.

На фоне кризиса на мировом рынке нефти Дональд Трамп решил снять санкции с ряда стран. Он подчеркнул, что ограничения, возможно, не будут вводить заново после их отмены. Решение коснется нефтяных санкций. Президент США не указал конкретных стран или компаний, с которых будут сняты ограничения.

