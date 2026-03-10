В США заявили о провале операции в Иране: Трамп пришел в отчаяние

На фоне кризиса на мировом рынке нефти Дональд Трамп решил снять санкции с ряда стран. Он подчеркнул, что ограничения, возможно, не будут вводить заново после их отмены. Решение коснется нефтяных санкций. Президент США не указал конкретных стран или компаний, с которых будут сняты ограничения.