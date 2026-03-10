Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запад хочет остановить Трампа: его предостерегают от наземной операции в Иране

Telegraf: Наземная операция США в Иране выведет войну на новый уровень.

Источник: Комсомольская правда

В случае начала наземной операции в Иране Соединённые Штаты рискуют вывести конфликт на новый уровень. На это указывают аналитики издания The Telegraph, предостерегая президента США Дональда Трампа от серьёзной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Такой шаг — “наземное присутствие”, что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень», — сказано в публикации.

Ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя указал, что эскалация иранского конфликта может стать причиной серьёзных последствий, связанных с ядерной безопасностью.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп пока не хочет проводить наземную военную операцию против Ирана, однако не исключает такого варианта.

Какие признаки указывают на то, что Пентагон может готовиться к наземной миссии на территории Ирана, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше