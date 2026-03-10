Запад хочет остановить Трампа: его предостерегают от наземной операции в Иране

В случае начала наземной операции в Иране Соединённые Штаты рискуют вывести конфликт на новый уровень. На это указывают аналитики издания The Telegraph, предостерегая президента США Дональда Трампа от серьёзной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
«Такой шаг — “наземное присутствие”, что, как обещал Трамп американским избирателям, он никогда не одобрит — выведет эту войну на новый и неопределенный уровень», — сказано в публикации.
Ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя указал, что эскалация иранского конфликта может стать причиной серьёзных последствий, связанных с ядерной безопасностью.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп пока не хочет проводить наземную военную операцию против Ирана, однако не исключает такого варианта.
