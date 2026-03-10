Горят базы США и миллиарды Пентагона: война в Иране пошла по новому плану

Мир облетели кадры из столицы Бахрейна: густой черный дым и багровые всполохи пожара накрыли район, где дислоцируется база Пятого флота Военно-морских сил США. Очевидцы сообщали о мощном взрыве, а официальные лица хранили молчание. Однако военные эксперты уже восстановили картину произошедшего. По их мнению, это не просто случайность, а точный и весьма болезненный удар по американской инфраструктуре, который Иран нанес, оставив систему ПВО США в дураках.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru прокомментировал кадры от 8 марта, на которых ночное небо над столицей Бахрейна озаряет зарево пожара, окутанное густым черным дымом. Его выводы однозначны: военный объект поражен, и ущерб носит стратегический характер.
Топливо или боеприпасы? Что именно взорвалось на американской базе.
Первое, что пытаются определить специалисты по характеру взрыва — характер цели. Версию о детонации склада боеприпасов эксперт отверг сразу.
«То, что поражен военный объект — не просто здание, а что-то специфическое, об этом можно говорить со стопроцентной уверенностью. Однако версия о попадании в склад боеприпасов маловероятна, так как в этом случае они бы разлетелись в разные стороны, что выглядело бы как фейерверк. Обычно при детонации склада боеприпасов наблюдается именно такой эффект», — сказал Кнутов.
Густой черный дым, поднимающийся гигантским грибом, указал на другую, не менее важную мишень. «Судя по характеру поражения и форме образовавшегося от взрыва “гриба”, скорее всего, попадание пришлось на объект, связанный с хранением топлива», — обозначил Кнутов.
Если эти данные подтвердятся, удар по нефтехранилищу в сердце базы ВМС — это серьезная проблема для корабельной группировки, лишающейся запасов горючего.
ПВО США проспало удар: почему «Пэтриоты» не сработали.
Самым тревожным для Пентагона сигналом стал не сам пожар, а тот факт, что американские системы защиты оказались бессильны. Эксперт акцентировал, что попадание в цель в очередной раз демонстрирует тот факт, что американская система ПВО не среагировала.
«Вполне возможно также, что в районе Бахрейна американцы не рассчитывали на серьёзные удары со стороны Ирана, и поэтому укрытия сделали достаточно примитивные. Потому и разрушения, которые причиняют иранские ракеты в случае попадания, ощутимы», — сказал Кнутов.
«И это при том, что Тегеран на данный момент пока применяет для ударов по американским базам в основном старые баллистические ракеты, фактически вытягивает боезапас ракет Patriot из арсеналов США. Наиболее передовые современные ракеты Иран будет применять позже», — добавил эксперт.
Ослепить и оглушить: главные цели Ирана на базах США.
Почему удары приходятся не по кораблям, а по берегу? Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какие цели на американских базах являются для иранских военных приоритетными при нанесении ракетных ударов.
«Личного состава на базах находится минимальное количество. Что касается кораблей ВМС США, то они, вероятно, находятся в море и постоянно меняют дислокацию. Это делается для того, чтобы даже в случае обнаружения, например, с дрона, к моменту подлета ракеты корабль успевал покинуть опасный квадрат, что делает его поражение крайне затруднительным. Поэтому основными целями ударов Ирана по американским базам являются пункты управления, узлы связи, а также береговая инфраструктура обслуживания кораблей. Именно эти объекты уничтожаются в первую очередь», — пояснил эксперт.
Система ПРО США лишилась «глаз и ушей».
Тактика Ирана начинает приносить плоды, лишая американцев технологического превосходства. По словам Кнутова, судя по поступающей информации, иранские силы уже нанесли серьезный урон системам обнаружения США.
«Практически в первый же день была поражена станция предупреждения о ракетном нападении, работающая по целям на дальности до 5000 км. Были выведены из строя комплексы THAAD, несколько радиолокационных станций. Уничтожены РЛС противоракетной обороны и ПВО», — отметил Кнутов.
Таким образом, констатировал эксперт, Иран ведет работу по «ослеплению» системы ПВО, ведь радиолокация — это ее «глаза и уши».
Последствия этой «слепоты» уже критически сказываются на боеспособности контингента. «Нанесен очень серьезный ущерб: американцы лишаются возможности своевременно обнаруживать пуски иранских баллистических ракет и выдавать целеуказания комплексам ПРО. Такая тактика имеет два последствия. Во-первых, уцелевшие комплексы ПВО, например Patriot, вынуждены работать в непрерывном режиме без отдыха и обслуживания, что критично сказывается на моторесурсе, ведет к ускоренному износу и поломкам техники. Во-вторых, возможности штатных РЛС самих комплексов Patriot по обнаружению баллистических ракет значительно уступают специализированным станциям, которые уже уничтожены», — подчеркнул аналитик.
Шесть миллиардов за неделю: Иран разоряет Пентагон.
Война — это еще и вопрос экономики, и здесь Иран, по всей видимости, выигрывает партию, заставляя США тратить баснословные суммы. Собеседник издания также напомнил о заявлении представителя Пентагона о том, что первая неделя войны с Ираном обошлась бюджету США примерно в 6 миллиардов долларов, из которых 4 млрд пошло на обеспечение боеприпасами (в основном сил ПВО) для перехвата выпущенных Ираном ракет.
«Берем 4 млрд, делим на 7, получаем, что примерно 600 млн в день тратится на ракеты. При средней стоимости одной ракеты в 2 млн выходит, что американцы в день используют около 200 ракет, а за 10 дней — 2000 штук. Всего же за всю историю их произведено 10 тысяч. Причем из них 6000 — это устаревшие ракеты PAC-2 самой первой модификации, они давно списаны. Поэтому ситуация складывается непростая, и это говорит о том, что противовоздушная и противоракетная оборона США не справляется. Особенно с учетом того, что Иран сейчас будет наносить всё больший ущерб непосредственно инфраструктуре американских баз», — подытожил Кнутов.