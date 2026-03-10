Горят базы США и миллиарды Пентагона: война в Иране пошла по новому плану

«Берем 4 млрд, делим на 7, получаем, что примерно 600 млн в день тратится на ракеты. При средней стоимости одной ракеты в 2 млн выходит, что американцы в день используют около 200 ракет, а за 10 дней — 2000 штук. Всего же за всю историю их произведено 10 тысяч. Причем из них 6000 — это устаревшие ракеты PAC-2 самой первой модификации, они давно списаны. Поэтому ситуация складывается непростая, и это говорит о том, что противовоздушная и противоракетная оборона США не справляется. Особенно с учетом того, что Иран сейчас будет наносить всё больший ущерб непосредственно инфраструктуре американских баз», — подытожил Кнутов.