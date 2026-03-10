Ричмонд
NHK: Япония вывезла около 400 своих граждан из стран Ближнего Востока

Около 400 граждан Японии были эвакуированы чартерными рейсами из стран Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

Около 400 граждан Японии были эвакуированы чартерными рейсами из стран Ближнего Востока после начала ударов США и Израиля по территории Ирана. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По данным СМИ, эвакуация проходила при помощи двух специальных авиарейсов, которые вывезли японских граждан из четырёх государств региона. Меры были предприняты на фоне обострения ситуации и роста обеспокоенности среди находящихся там иностранцев.

Из-за увеличения числа желающих покинуть регион власти Японии рассматривают возможность организации дополнительных рейсов. В частности, планируется отправить ещё по одному самолёту для эвакуации граждан из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения военного противостояния с Ираном, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки.

