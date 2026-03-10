Ричмонд
MWM: Военный госпиталь США в Германии готовится к массовому приему раненых

По информации издания, госпиталь срочно запросил донорскую кровь, что свидетельствует о масштабной чрезвычайной ситуации. Для освобождения мест под пострадавших военных руководство временно приостановило работу родильного отделения.

Однако в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) в воскресенье, 8 марта, сообщили, что количество американских военных, погибших с начала операции против Ирана, увеличилось до семи.

6 марта пресс-служба иранского Красного Полумесяца сообщила, что число погибших в Иране в результате ударов армий Соединенных Штатов и Израиля возросло до 1332. Также в результате атак повреждены 3643 гражданских объекта, включая 3090 жилых домов.

Тем временем число погибших в результате израильских ударов по Ливану 4 марта уже превысило 70 человек, тогда были ранены около 400. Об этом сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.

